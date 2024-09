Tortolì, Carabinieri sequestrano 28kg di marijuana in un terreno

Ventotto chili di marijuana, suddivisi in tre sacchi da 9,5 chilogrammi ciascuno, sono stati rinvenuti a Tortolì dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei e posti sotto sequestro.

I militari stavano transitando in in via San Gemiliano e sono stati insospettiti dal forte odore di sostanza stupefacente proveniente da una macchina, parcheggiata sul ciglio della strada. All'interno i carabinieri hanno trovato numerosi residui di piante di marijuana e vario materiale per il confezionamento.

Un un terreno circostante sono stati rinvenuti, occultati tra la vegetazione, i 3 sacchi contenenti le piante di marijuana, per un peso complessivo di 28,5 chili, e un essiccatoio artigianale.

L'autovettura, di proprietà di un 40enne residente a Tortolì, risulta sottoposta a fermo amministrativo dallo scorso 8 agosto.

Sono in corso gli accertamenti per risalire all'identità dei responsabili e al proprietario del terreno dove è stato rinvenuto l'essiccatoio.



