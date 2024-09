Musica elettronica e sperimentazione, ritorna Signal Reload

E' in programma da venerdì 13 a domenica 22 settembre, negli spazi del Ghetto di Cagliari in via Santa Croce, la 18/a edizione del festival Signal Reload, rassegna dedicata alla musica elettronica e d'avanguardia, alla sperimentazione, improvvisazione con uno sguardo trasversale sulle ricerche in campo visivo, performativo e live media.

La manifestazione è curata e organizzata dall'associazione TiConZero, centro di produzione e ricerca artistica multidisciplinare sotto la guida di Daniele Ledda, e organizzata da una rodata squadra di collaboratori tra i quali Raffaele Tronci (direzione artistica) e Valentino Nioi alla produzione.

Il festival quest'anno proporrà un variegato cartellone con l'obiettivo di utilizzare l'improvvisazione guidata, la composizione, la scrittura e il video al servizio della narrazione. Tra i protagonisti Francesco Canavese, Francesco Giomi, Arrogalla, Fabio Talloru, Menion, Sziopa, Angus Bit, Snake Platform, Clavius, Fera, Simon Balestrazzi, SabaSaba, Fe Baido, Perry Frank, Nicola Costa, Matteo Sedda e Zimbra, tra gli altri.

"Signal Reload è un festival internazionale che miscela performance, sound art, video e concerti - spiega il direttore artistico Daniele Ledda - riuscendo a coniugare riferimenti musicali di rigoroso valore storico ad esperienze di ricerca che superano i generi e attraversano vasti paesaggi sonori.

Svolgiamo un costante lavoro rivolto all'analisi dei linguaggi e di nuove forme espressive".

Tutto il festival sarà indirizzato a ridurre l'impatto ambientale delle performance, finanziando opere di riforestazione attraverso servizi come "Adotta un Albero".

L'associazione si impegna costantemente per una maggiore inclusività, lavorando ad un piano triennale volto a ospitare un sempre maggior numero di artiste e di artisti che vanno oltre il binarismo di genere.

Signal Reload vivrà la sua prima giornata venerdì 13 al Ghetto di Cagliari (biglietto per la serata a 6 euro): alle 20.30 il compito di inaugurare l'edizione numero 18 sarà affidato al musicista e producer Arrogalla, artista sardo capace di far convivere nella sua elettronica dub, cumbia, musica popolare sarda e paesaggi sonori in una intensa trama poliritmica multistratificata. Protagonista del set successivo Fabio Talloru con il proetto Acusmatopie 1991, dinamica eco-logica nato, ambientato e in divenire presso il complesso architettonico "Ex Colonia del Centro vacanze ENI" di Corte di Cadore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA