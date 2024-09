Giocattoli fuori norma, commerciante denunciato a Olbia

Un commerciante di Olbia è stato denunciato dai funzionari dell'Agenzia delle dogane per avere messo in vendita giocattoli non a norma o contraffatti, esposti sugli scaffali del suo negozio.

Gli ispettore dell'Adm durante un controllo in una media superficie di vendita, svolto in collaborazione con gli agenti dell'Ufficio annona della Polizia locale, hanno trovato numerosi giocattoli sprovvisti delle relative avvertenze in lingua italiana e, in alcuni casi, recanti la marchiatura "CE" non conforme.

Per questo i giocattoli sono stati sequestrati e al titolare della rivendita è stata comminata una sanzione che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10mila euro.

Sempre fra la merce esposta i funzionari delle Dogane hanno trovato numerosi giocattoli contraffatti ovvero copie simili agli originali con la riproduzione del logo di un marchio registrato.

Per questa violazione il commerciante è stato denunciato all'autorità giudiziaria per commercio di prodotti con segni falsi e per tentata frode in commercio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA