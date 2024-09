Esperienze e suoni d'acqua nel fine settimana a Gavoi

Un concerto di Eugenio Finardi su una piattaforma galleggiante sul lago di Gusana. Per ascoltare musica, ma anche un omaggio al tema del festival: la manifestazione, giunta alla terza edizione, si chiama Esperienze e suoni d'acqua. È in programma il 7 e l'8 settembre a Gavoi. Un fine settimana di attività laboratoriali e di trekking, kayak, esperienze di meditazione e arrampicata, zip line per i più coraggiosi.

Si parte sabato mattina con l'incontro "Sport e Turismo nei laghi e nelle acque interne della Sardegna". Per celebrare il tramonto sul lago, dalle 18.30 l'esibizione di Finardi: insieme ai musicisti Mirko Signorile e Raffaele Casarano darà vita ai suoni e alle atmosfere del progetto di Euphonia. Il Canto a tenore de Su Huncordu Gavoese anticiperà il concerto dell'autore di Musica ribelle. In programma laboratori di archeologia ed enogastronomia anche con i ravioli gavoesi e is culurgionis di pasta fresca ripieni di patate, pecorino sardo e menta. E poi passeggiate, escursioni naturalistiche, trekking (anche letterario) , escursioni a cavallo, in bici, tree climbing e arrampicata su parete artificiale.

Prevista anche la meditazione e le lezioni di yoga. Attività ed esperienze d'acqua: Sup, windsurf, wingfoil, kayak, barca a vela, laboratori dedicati a bambini e bambine, attività di avvicinamento agli sport d'acqua grazie alla presenza di professionisti del settore. E infine anni anche la zip line: un cavo d'acciaio da una sponda all'altra del lago di Gusana per restare sospesi tra cielo, aria e acqua.

"Esperienze e suoni d'acqua - spiega Marcello Pilia, presidente dell'associazione Baetorra - nasce dal desiderio e dal conseguente progetto di potenziare e sviluppare l'attrattività turistica delle acque interne della Barbagia attraverso gli sport all'aria aperta e le attività acquatiche e culturali, legando così il visitatore alla natura attraverso la quale può sperimentare la conoscenza di sé e dei luoghi".





