Da marzo 2025 il metano nelle aziende e case oristanesi

Anche Oristano sarà servito dal gas naturale. Il traguardo sarà raggiunto a partire da marzo del prossimo anno, grazie a un sistema che coinvolge l'amministrazione comunale e le aziende del territorio, Medea (gruppo Italgas), Higas (gruppo Avenir LNG) e Consorzio Industriale Provinciale Oristanese.

Il gas naturale arriverà direttamente dal deposito costiero di Higas alle aziende del Consorzio Industriale mediante la rete di distribuzione consortile in fase di completamento e nella rete di distribuzione cittadina gestita da Medea.

In questo contesto Medea ha già avviato le attività di estensione della rete cittadina per collegarla a quella del Consorzio Industriale - a sua volta collegata all'impianto Higas - nonché le opere propedeutiche alla trasformazione digitale del network pronto al passaggio dall'aria propanata al metano e in grado di accogliere in futuro anche gas rinnovabili come biometano e idrogeno.

"Il passaggio dall'utilizzo dell'aria propanata al metano come fonte di energia per le nostre case e aziende è un importante passo avanti per la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna - Siamo di fronte a un progresso che non è soltanto un aggiornamento tecnico, ma una significativa evoluzione per il benessere e la sostenibilità della nostra città", "Il continuo sviluppo delle reti di distribuzione del gas sta cambiando in positivo le prospettive di sviluppo del territorio - ha commentato l'amministratore delegato di Medea, Ruggero Bimbatti - fungendo anche da attrattore di nuova imprenditorialità. Portare il metano a Oristano rappresenterà un duplice traguardo: da un lato consentirà di accelerare la transizione energetica grazie a reti gas all'avanguardia, che a breve distribuiranno metano e in un futuro prossimo gas rinnovabili".

"Il deposito costiero di Gas Naturale Liquefatto, già in funzione da tre anni, può finalmente attivare anche la condotta che conferirà il gas per alimentare le utenze industriali della nuova rete del Consorzio - ha sottolineato Roberto Madella, presidente e ad di Higas -. Questa nuova opportunità per le imprese consentirà all'area industriale di addivenire uno dei poli industriali più attrattivi a livello regionale per la competitività sui costi energetici".



