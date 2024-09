Bitti inaugura l'edizione 2024 di Autunno in Barbagia

Mancano pochi giorni al fine settimana di apertura della 24/a edizione di Autunno in Barbagia che, come accade da anni, taglierà il nastro inaugurale a Bitti, sabato 7 e domenica 8 settembre. Nei vicoli del centro storico a monte del Corso Vittorio Veneto è un via vai di persone che allestiscono gli spazi per accogliere i numerosi visitatori attesi nel primo weekend di questo mese tra le cortes e le vecchie case del paese.

La comunità di Bitti è pronta a condividere il suo antico canto a tenore famoso in tutto il mondo, che si potrà ascoltare nelle chiese e nelle vie del paese. Lo farà con visite guidate nel sito archeologico di Romanzesu. E poi nel centro storico, a poca distanza dalla chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, si potrà riscoprire in una straordinaria immersione multisensoriale la vita rurale di pastori e agricoltori e della tradizione canora visitando il Museo Multimediale della Civiltà pastorale e Contadina, con l'accompagnamento narrante dell'antropologo bittese Bachisio Bandinu, e quello del Canto a Tenore dove si potranno conoscere le diverse rappresentazioni locali dell'antico canto del centro Sardegna. Si potranno conoscere i dinosauri che popolavano la Terra nel parco paleontologico BittiRex, con il padiglione speciale BittInsecta.

Chi invece volesse avventurarsi lungo i sentieri dell'area protetta di Tepilora potrà farlo varcando la porta del Parco in direzione Mamone, mentre attraverso un servizio a noleggio quad, in partenza da piazza Asproni, si potranno visitare le campagne che circondano il paese.

La due giorni di Autunno in Barbagia sarà inoltre l'occasione per conoscere le produzioni artigiane della ceramica e del cuoio, del legno, dei tessuti e dei minerali. I numerosi appuntamenti in calendario raggiungeranno il clou la mattina di domenica con la riproposizione dell'antico matrimonio bittese (S'Isposu vitzichesu), dove si potrà assistere alla vestizione dell'abito femminile e alla sfilata di ragazze e ragazzi con l'abito della tradizione, quello del giorno della festa, che si potrà ammirare anche in una esposizione allestita con straordinari gioielli locali. Il gruppo attraverserà quindi le vie che portano alla piazza Asproni dove accompagnati dai canti a tenore si esibiranno in numerose danze. "Sa Caminera literària", dedicata all'antropologo bittese Michelangelo Pira, si snoderà lungo le vie del vecchio paese alla scoperta di scorci nascosti e murales. Una mostra sui canti religiosi e le visite guidate nelle chiese del centro storico animeranno invece la narrazione del sacro. Il passato si mescolerà poi al presente sul piano della produzione artistica locale con alcune mostre, così come con la musica che allieterà le passeggiate dei partecipanti o la gara di morra in programma sabato sera. Non mancheranno le esposizioni dedicate alle varietà botaniche presenti sul territorio, mentre le produzioni agroalimentari di eccellenza si potranno degustare nei punti ristoro o vendita: dalle carni al vino, dal pane alla birra artigianale, dalla frutta alle seatas dolci e salate, dal miele alle erbe aromatiche e agli olii essenziali, dai formaggi ai dolci, dalla pasta fresca fino al pane lentu, carasatu classico e guttiatu.

"La comunità di Bitti si farà trovare pronta, accogliente e festante verso i tanti visitatori che raggiungeranno il nostro paese nel prossimo fine settimana - dice il sindaco Giuseppe Ciccolini - Ringrazio gli amministratori comunali competenti e gli uffici che, insieme agli operatori e alle associazioni, hanno contribuito all'organizzazione della manifestazione".

La rassegna Autunno in Barbagia, organizzata e promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua Azienda Speciale ASPEN con il contributo della Regione Sardegna e del Banco di Sardegna, farà tappa in 32 Comuni per chiudersi il prossimo 15 dicembre a Orune.



