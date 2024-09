Teatro di Quartu quasi pronto, una Fondazione per il rilancio

Una nuova Fondazione culturale per rilanciare il teatro Il Nuovo, storica struttura del centro di Quartu che presto dovrebbe riaprire le porte agli spettacoli. Si chiamerà "Quartu Cultura" e sarà una fondazione "di partecipazione", formula giuridica che sta ad indicare la presenza al suo interno dell'amministrazione in qualità di ente istitutivo e socio di maggioranza.

Si occuperà non solo del teatro, ma più in generale alle politiche di promozione culturale. Oltre il Comune ci sarà anche l'"Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo".

Il teatro è ormai giunto alle fasi finali del suo restyling.

E si iniziano a programmare gestione, attività e sostenibilità.

"Ecco perché - spiega l'amministrazione comunale - ponendosi il problema della forma di gestione a partire dall'analisi della realtà sarda si è subito evidenziato, da parte del decisore pubblico, che non esiste oggi nell'isola una struttura teatrale di livello capace di reggersi sulla base del solo mercato privato e che l'intervento economico pubblico, per le strutture prive di rilevanza economica, è fondamentale per garantire una produzione e una fruizione culturale di buon livello. Per questo, sulla base dell'analisi realizzata in sede di programmazione economico finanziaria, mediante utilizzo di professionalità e know how esterni consolidati, si è preferito optare per una formula capace di garantire l'intervento finanziario pubblico, in particolare tenendo conto di una prospettiva di rilancio sociale del territorio comunale attraverso la valorizzazione di servizi pregiati e di qualità".

La proposta passerà ora all'esame del Consiglio comunale.





