Quasi 10mila asini allevati in Sardegna

La Sardegna con 9.855 capi allevati si colloca al terzo posto dietro Sicilia e Lombardia per numero di asini allevati. Il numero degli allevamenti è in aumento: ora sono 2.672, mentre tre anni fa nel 2022 erano 2.381. Alcuni questi, 22, sono dediti alla produzione del latte ponendo la Sardegna al secondo posto dopo la Sicilia. Sono, invece, 2.070 gli asini allevati per la produzione di carne. I dati sono stati diffusi dalla sezione Equidi del Centro Studi Agricoli, guidata da Stefano Ruggiu.

"Assistiamo a un fortissimo incremento del numero degli asini presenti in Sardegna negli ultimi 5 anni - osserva Ruggiu - L'asino sardo vive in cattività circa 40-50 anni, mentre allo stato brado 25-30 anni. Partorisce di norma un solo piccolo per volta dopo una gestazione di 14 mesi. Il suo peso varia tra i 100-150 kg, e l'altezza al garrese è compresa tra gli 80 e i 110 cm. Un asino adulto di taglia media (160 kg) e in salute richiede 2-3 kg di cibo al giorno che consiste unicamente di paglia, fieno o pascolo ristretto della macchia mediterranea, Da un'asina si ottiene circa 0,7 - 1 litro di latte al giorno.

Il periodo di produzione del latte al giorno varia per circa 6-7 mesi. Il prezzo del latte d'asina al litro viene valutato in circa 20 euro al litro ed il suo utilizzo oltreché alimentare si è sviluppato per la cosmesi". "La Sardegna - aggiunge il Csa - si conferma come un'isola ad alto potenziale per l'allevamento degli asini, sia per i territori ricchi di macchia mediterranea sia per il clima e all'ambiente ideale".



