Guasto nella condotta del Cuga, Sassari e Castelsardo a secco

Un guasto verificatosi nella condotta del Cuga che fornisce l'acqua grezza al potabilizzatore Abbanoa di Truncu Reale lascia mezza Sassari e Castelsardo con i rubinetto a secco. Nell'antico borgo dei Doria l'erogazione sarà sospesa addirittura per due giorni, oggi e domani.

L'invaso del Cuga avrebbe dovuto sopperire alla chiusura dell'acquedotto Coghinas 2, interessato oggi da un intervento di manutenzione di Enas. Senza questa fornitura alternativa, i tecnici di Abbanoa hanno dovuto programmare un nuovo piano d'azione anticipando e prolungando i periodi di chiusura dell'erogazione.

Rispetto a quando preventivato ieri, sarà necessario procedere con una chiusura dell'erogazione, dalle 16 di oggi sino alle 6 della mattina di domani, anche nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.

Oggi chiusura dell'erogazione dalle 16 (anziché dalle 17) alle 5 della mattina successiva e domani dalle 14 (anziché dalle 23) alle 5 nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari.

Sempre a Sassari, oggi chiusura dell'erogazione dalle 20 alle 5 della mattina successiva e domani dalle 22 alle 5 nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi.

A Castelsardo, unico centro che non può contare su integrazioni o collegamenti secondari, la chiusura dell'erogazione dipende esclusivamente dai tempi di Enas: dalle 7 di martedì alle 23 di mercoledì.

A Tergu, Porto Torres e Stintino saranno possibili cali di pressione e brevi interruzioni fino alle 20 di mercoledì.





