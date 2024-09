Dal 3 al 5/9 editori di tutto il mondo alla Mem di Cagliari

Cagliari diventa un polo di riferimento internazionale per la cultura con "Mediterranea", la prima publishing fellowship della Sardegna, che ha scelto come base la Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164, ma che dal 3 al 5 settembre prevede anche momenti di scoperta del tessuto culturale cittadino e regionale.

L'evento, organizzato dall'associazione Ischìre, ha come obiettivo quello di trasformare Cagliari in un hub di respiro globale per l'editoria, riunendo nel capoluogo isolano editori di fama mondiale per affrontare le questioni chiave del settore e del mercato culturale.

L'assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe, ha evidenziato l'importanza della manifestazione anche in chiave turistica: "Questi network saranno fondamentali per la promozione turistica della città, che oltre alle sue bellezze naturali punta sempre più sulla cultura. Per questo, Cagliari si augura che Mediterranea sia solo il primo di una serie di incontri che ci offriamo di ospitare in futuro".

Per il sindaco, Massimo Zedda, "la cultura, in questo caso specifico l'editoria, è un attrattore di incontri, nuove opportunità e relazioni. Grazie a iniziative come Mediteranea, la città diventa il luogo di promozione e scambio proficuo tra operatori locali, nazionali e internazionali, abbracciando altri settori, dal turismo allo sport. Siamo felici che Cagliari ospiti la prima edizione e che sia luogo di confronto e riflessione riguardo le prospettive culturali ed economiche della Sardegna e del Mediterraneo".



