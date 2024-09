Carloforte si apre alle crociere, i giganti alla fonda nel canale San Pietro

Carloforte pronta a ospitare navi da crociera e passeggeri: troveranno riparo e saranno accolti, alla fonda, nel canale di San Pietro. Il sogno di un impianto portuale che possa creare i presupposti per un'ulteriore salto di qualità e quantità del turismo dell'isola di San Pitero, è frutto di un lavoro che ha messo insieme Comune e Guardia Costiera, sotto il coordinamento e la supervisione della Capitaneria di porto di Cagliari. Tutto rispettando le normative vigenti nazionali ed europee.

Il comandante dello scalo, tenente di vascello Giulio Martorella, parla di "una importante implementazione del tessuto portuale a beneficio della comunità carolina e di un netto miglioramento dei servizi resi dal porto di Carloforte, a dimostrazione di un crescente interessamento dei vari stakeholder marittimi, e non solo, alla realtà carlofortina".

Soddisfatto anche il sindaco Stefano Rombi per il "conseguimento di questo storico traguardo, di rilievo internazionale per il porto tabarchino, uno stimolo per una promozione turistica, culturale, sociale ed economica dell'isola di San Pietro che possa mettere in chiara evidenza l'affascinante cornice che circonda la città di Carloforte".





