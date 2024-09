Basket: test internazionale per la Dinamo al City of Cagliari

Conclusa la prima parte della preparazione precampionato, nel prossimo fine settimana la Dinamo Banco di Sardegna Sassari misura le proprie forze nella 14/a edizione del torneo internazionale "City of Cagliari", dove i biancoblu di coach Markovic sfideranno Paok Salonicco, Virtus Bologna e Gran Canaria.

La Dinamo affronterà in semifinale i greci del Paok, allenati dall'italiano Massimo Cancellieri, che parteciperà alla prossima BCL. Nelle finali di sabato incontrerà poi una fra le sfidanti dell'altra semifinale, Virtus e Gran Canaria.

Nell'ambiente sassarese c'è grande attesa per vedere all'opera la nuova squadra costruita dalla società secondo le indicazioni del coach Nenad Markovic. Nell'unica amichevole disputata finora, la Dinamo ha destato una buona impressione superando agevolmente Cremona.

Il torneo di Cagliari sarà un test più impegnativo per saggiare l'intesa fra le tante facce nuove che compongono il roster 2024-25.

A fare da collante ci sono gli unici due giocatori rimasti in casacca biancoblu dopo la scorsa stagione, ossia il neo capitano Eimantas Bendzius, al rientro dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet per tutta l'annata, e il play Alessandro Cappelletti.



