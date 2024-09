Tentato omicidio dopo lite, il questore di Sassari chiude il bar

Il questore di Sassari ha disposto la chiusura per 15 giorni del "Bar Duca" di via Duca degli Abruzzi, il locale dove la sera del 19 luglio scorso, Ugo Poggi, 62enne sassarese, è stato colpito alla testa con un martello da tre persone, restando gravemente ferito.

Per quell'episodio, giovedì scorso il gip del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, ha emesso un'ordinanza di arresto per tre persone: i fratelli Stefano e Alessio Levanti, di 38 e 44 anni, e Luca Silanus, 42 anni, anche lui sassarese.

I primi due sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Sassari e trasferiti nel carcere di Bancali. Per entrambi, difesi dagli avvocati Paolo Spano e Mario Pittalis, dopo essere comparsi venerdì scorso davanti al gip, oggi è arrivata la convalida dell'arresto e la conferma della misura cautelare in carcere, contro la quale i legali depositeranno ricorso al tribunale del riesame.

Il terzo indagato, difeso dall'avvocato Lorenzo Galisai, si trova all'estero per effettuare un intervento chirurgico e si presenterà davanti al giudice al suo rientro a Sassari, secondo quanto riferisce il suo legale.

La sospensione della licenza al titolare del Bar Duca è stata disposta dal questore ai sensi dell'art. 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, visto l'episodio del tentato omicidio e "considerata la frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati".



