Scoperto nido di Caretta Caretta a Budoni, attesa per la schiusa

Su segnalazione di un cittadino, che nella serata di sabato ha osservato e aiutato una piccola tartaruga a raggiungere il mare, la pattuglia forestale della base navale di Siniscola è intervenuta nella spiaggia di Salamaghe a Budoni per individuare e mettere in sicurezza un nido di Caretta Caretta. Il Corpo forestale ha attivato immediatamente le procedure di monitoraggio e tutela previste dalla rete regionale per la conservazione della fauna marina, coordinata dai biologi Graziella Dedola ePiero Panzalis dell'Area marina protetta di Tavolara. Il rinvenimento delle tracce ha consentito di individuare l'area di deposizione delle uova e la sua provvisoria messa in sicurezza da parte del Corpo forestale. Già in atto il presidio costante del nido, fino alla schiusa di tutte le uova deposte.



