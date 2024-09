Scontro frontale, feriti due membri dei Tazenda, grave una donna

Il furgone con a bordo il gruppo musicale dei Tazenda, noto per la partecipazione a Sanremo con Pierangelo Bertoli nel 1991, in viaggio per un concerto previsto questa sera alle 21.30 a Settimo San Pietro (città metropolitana di Cagliari) si è scontrato frontalmente con un'auto sulla strada provinciale 12.

Nell'impatto 2 dei musicisti (nel van erano presente 5 componenti della band) e la donna alla guida della vettura sono rimasti feriti. La più grave è l'automobilista, trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. I componenti del gruppo rimasti coinvolti, sono invece andati autonomamente al pronto soccorso dello stesso ospedale.

Sul posto i carabinieri della stazione di Monserrato e i colleghi del Norm della compagnia di Quartu Sant'Elena. Il comandante della compagnia ha contattato personalmente il sindaco di Settimo avvisandolo, per garantire il regolare deflusso degli spettatori, che il concerto gratuito sarebbe saltato. Al momento, fanno sapere i carabinieri, non c'è nessun problema di ordine pubblico.



