Scomparso a 93 anni l'ex sindaco di Quartu Salvatore Pitzianti

Lutto nel mondo della politica a Quartu: è scomparso all'età di 93 anni Salvatore Pitzianti, sindaco della città dal 1970 al 1972 e poi dal 1972 al 1974. Risalgono al suo mandato le approvazioni dei progetti per il Palazzo comunale e per il Mercato.

"Voglio esprimere alla sua famiglia il mio cordoglio e la mia vicinanza - scrive l'attuale sindaco Graziano Milia - Ricordo ancora la sua dedizione, la sua voglia di trovare soluzioni per rispondere alle esigenze di una città che viveva in quegli anni un importante boom demografico. Durante il suo mandato fu avviato lo sviluppo urbanistico di Quartu e furono create diverse scuole materne con accordi di locazione in edifici privati, dando così impulso ai servizi richiesti da una città che si avviava a diventare la terza della Sardegna per numero di abitanti. Auspico che la sua perseveranza e la sua abnegazione per il bene comune possano essere motivo d'ispirazione per le nuove generazioni".

Iscritto al Pci da quando aveva diciotto anni, dal 1954 al 1963 fu segretario provinciale. Lasciata la federazione giovanile, assunse l'incarico di dirigente regionale dell'U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Popolari). Poi l'attività amministrativa prima come consigliere comunale, poi come sindaco. Da qui il lavoro alla Lega nazionale della Mutua Cooperative della provincia di Cagliari e, dopo circa due anni, la presidenza provinciale dell'ente. Successivamente, chiamato a far parte della presidenza regionale delle cooperative, mantenne la carica fino alla pensione.



