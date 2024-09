Lavori Enas sul Coghinas, acqua a singhiozzo nel Sassarese

L'Ente acque della Sardegna, martedì 3, dovrà eseguire un urgente intervento sull'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo. I lavori, che riguarderanno la vasca di compenso di Truncu Reale, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti di Abbanoa e di conseguenza si verificherà una diminuzione della produzione di acqua potabile." Sarà applicato il protocollo operativo stabilito dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici e sottoscritto da Enas, Consorzio di Bonifica della Nurra ed Abbanoa che consente di limitare le interruzioni rispetto a quanto avveniva in passato: saranno, infatti, sfruttati dei collegamenti secondari che consentiranno di compensare parzialmente l'interruzione dal Coghinas tramite l'approvvigionamento dall'invaso del Cuga", fa sapere Abbanoa in una nota.

Enas ha stimato una durata di 36 ore (dalle 7 della mattina di martedì fino alle 19 del giorno successivo). Per far fronte a questa nuova sospensione Abbanoa ha approntato, come di consueto, un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.

Sfruttando la chiusura di Enas, per evitare successive sospensioni, il Gestore unico ha anche programmato un intervento di manutenzione sul proprio potabilizzatore di Truncu Reale.

Nel dettaglio a Sassari non ci sarà nessuna interruzione nei quartieri centro storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna, Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Caniga, Ottava, San Quirico, San Giorgio e Predda Niedda. A La Landrigga e Bancali, alimentate dalla condotta della Nurra, l'erogazione sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi: eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni potrebbero verificarsi tra la serata di martedì e la mattina di mercoledì.

Martedì chiusura dell'erogazione dalle 17 alle 5 della mattina successiva e mercoledì dalle 23 alle 5 nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari.

Stop al servizio anche dalle 20 alle 5 della mattina successiva e mercoledì dalle 22 alle 5 nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi.

A Porto Torres l'erogazione idrica sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi e dall'integrazione garantita dai pozzi locali di Li Pidriazzi.

A Castelsardo è l'unico centro che non può contare su integrazioni o collegamenti secondari. La chiusura dell'erogazione dipende esclusivamente dai tempi di Enas: dalle 7 di martedì alle 23 di mercoledì.

A Tergu l'erogazione idrica sarà garantita dalle scorte accumulate nel serbatoio e dall'integrazione dei pozzi locali.

Non si escludono temporanee interruzioni dell'erogazione e cali di pressione dalle 20 di martedì alle 20 di mercoledì.



