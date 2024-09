Fiamme in studio radiologico, evacuata palazzina a Cagliari

Paura oggi pomeriggio nello studio radiologico Casciu, in piazza Galilei a Cagliari, all'interno del quale si è sviluppato un principio di incendio.

Lo studio e la palazzina in cui si trova sono stati evacuati.

L'emergenza è scattata poco dopo le 17.30. Con le prime fiamme, provocate da un corto circuito forse collegato ai climatizzatori e subito domate dai vigili del fuoco, lo studio e le scale dello stabile si sono riempite di fumo, così i pompieri hanno deciso per precauzione l'allontamento di tutte le persone presenti. I danni sono da quantificare.



