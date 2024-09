Cagliari, una sosta per riprendersi dalla sconfitta a Lecce

Tre partite, due punti, un gol.

Due pareggi e una sconfitta. È il primo mini bilancio del Cagliari versione Nicola. Un quadro rovinato dal freschissimo primo ko stagionale a Lecce, arrivato con l'aggravante della superiorità numerica non sfruttata per oltre un tempo. Per curare le possibili ricadute psicologiche della sconfitta e dell'occasione sciupata ora c'è la sosta: servirà anche a valutare le condizioni di Prati, uscito malconcio prima dell'intervallo proprio per l'intervento da rosso di Dorgu.

È per ora un Cagliari che ha due problemi: segna poco (l'unica rete è quella di Piccoli contro il Como) e subisce gol su calci piazzati come accaduto con Como e Lecce. Poi, per quanto riguarda la difficoltà a realizzare, è anche vero che il Cagliari ha preso quattro legni, due con Luvumbo, uno con Marin e un altro con Viola. Al mister la squadra a Lecce è piaciuta per intensità e numero di occasioni create. Anche se ha sottolineato il problema dei calci da fermo. Con il Lecce però sono state troppo poche le situazioni in cui il Cagliari è riuscito a sfruttare l'uomo in più per mettere dentro l'area palloni invitanti. E, tra l'altro, nell'occasione del salvataggio del portiere, l'opportunità (ma era successo anche nel primo tempo) è capitata sul secondo palo sulla testa di Azzi, non proprio uno specialista nel gioco aereo.

Ancora fuori Makoumbou, con il Lecce non c'è stato spazio nemmeno per Adopo. Ora due settimane da utilizzare anche per facilitare l'inserimento di Gaetano nei nuovi schemi di Nicola.

L'obiettivo è quello di avere in campo più qualità e lucidità al momento dell'ultimo passaggio. Il mister potrebbe decidere di osare qualcosa in più con Gaetano insieme a Piccoli e Luvumbo, è una delle possibilità. Oppure partire più prudente con Luvumbo o Gaetano fuori dalla formazione iniziale. Prossimo avversario il Napoli, proprio la squadra di provenienza di Gaetano.

