Poker Luna Rossa, battuta anche Alinghi

Poker per Luna Rossa che nella quarta giornata di regate del Round Robin della Louis Vuitton Cup nelle acque di Barcellona batte gli svizzeri di Alinghi con un vantaggio di 26 secondi e conquista così il suo quarto punto, mantenendo la testa della classifica con un successo di vantaggio su Ineos Britannia e due nei confronti di American Magic a parità di regate disputate (quattro a testa).

La sfida con Alinghi si è rivelata incerta per merito degli svizzeri, apparsi in crescita rispetto agli ultimi giorni. Luna Rossa è partita subito davanti, Alinghi al via ha chiesto un'infrazione ma non c'è stata alcuna penalità, quindi tutto regolare. L'imbarcazione italiana ha preso un vantaggio di 11 secondi al secondo giro di boa e lo ha via via incrementato; va dato merito ad Alinghi di aver retto sino al termine, quando mancava un lato al termine della regata il margine di Luna Rossa era però di 200 metri. Gli svizzeri non sono riusciti a tenere il passo dell'imbarcazione italiana che, una volta conquistato un certo margine di vantaggio, lo ha gestito fino al termine.

Nelle altre regate di giornata vittoria di New Zealand: il Defender in carica si conferma perfetto, anche dopo aver dovuto riparare parte dell'imbarcazione. American Magic chiude a 29 secondi (ma i risultati dei kiwi sono ininfluenti ai fini della classifica della Louis Vuitton Cup) e successo di Ineos Britannia su Orient Express: con una seconda metà di gara magistrale, l'equipaggio inglese ha ottenuto la sua terza vittoria nella Louis Vuitton Cup.

Domani giornata di pausa, si torna a gareggiare martedì: doppio impegno per l'imbarcazione italiana, che affronterà prima il Defender Emirates Team New Zealand - sfida però ininfluente ai fini della classifica - e poi i francesi di Orient Express.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA