Tennis: Ingarao vince campionati italiani,terzo successo di fila

Alessandro Ingarao ancora re di Sardegna: batte in finale Stefano Baldoni e conquista a Cagliari il terzo scudetto consecutivo ai campionati italiani di tennis di seconda categoria. Per il siracusano è il sesto titolo di fila ai nazionali se si aggiungono le tre vittorie consecutive ai tornei di doppio.

Niente rivincita: Ingarao ha battuto Baldoni come nella scorsa edizione. Diverso solo il punteggio: il siciliano ha dominato il primo set e controllato il secondo (6-0, 6-3). Per Ingarao, nonostante i titoli in serie, sempre un'emozione nuova: dopo il punto vittoria un urlo liberatorio. E poi le lacrime di gioia. "Non c'è emozione più bella, vincere il campionato italiano mi dá davvero tanto", ha detto a fine gara.

Una partita a dama, l'ha definita lo stesso Ingarao. Ma il siciliano nel primo set ha dominato. Baldoni, forse stanco dopo la semifinale maratona di ieri con Gabrieli, ha faticato a entrare in partita. E Ingarao ha messo in mostra il suo repertorio fatto di attacchi e di recuperi impossibili.

Dall'altra l'avversario ha sbagliato molto. Ed è finita 6-0.

C'è stata partita solo nei primi giochi del secondo set quando Baldoni è riuscito a strappare il servizio ad Ingarao portandosi sul 2-1. Ingarao peró ha reagito subito: immediato il controbreak. Una reazione che ha psicologicamente dato una svolta al match. Poi il volo verso la vittoria: da quel momento in poi Ingarao ha concesso solo un game. Ed è finita 6-3.

Un trionfo: ieri era arrivato anche lo scudetto nel doppio insieme a Biondolillo. "È stata una partita dura - ha commentato Ingarao - Ci conosciamo bene, non bisogna commettere errori.

Forse lui non era al cento per cento per la lunga semifinale di ieri. Io sono riuscito a gestire bene il torneo nei giorni scorsi e ho conservato energie per la finale". Alla fine la premiazione: a consegnare lo scudetto a Ingarao è stato il presidente del Tennis club Cagliari Renato Arba.



