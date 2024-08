Mountain bike:Foccoli e Kortekaas trionfano al Rally di Sardegna

Davide Foccoli e Tessa Kortekaas sono i vincitori del 10° Rally di Sardegna MTB, gara internazionale a tappe disputata da mercoledì 28 a sabato 31 agosto.

L'ultima tappa, 48,3 km con partenza e arrivo ad Aritzo e un dislivello complessivo di 1.800 metri, è andata all'ex professionista Riccardo Chiarini davanti all'ex campione del mondo Periklis Ilias, che si era imposto nella prima tappa. I due sono saliti, a posizioni invertite, anche sul podio finale.

Altra giornata sfortunata per Diego Rosa, leader delle prime due giornate.

Fra le donne, quarto successo in quattro giorni per Tessa Kortekaas che ha chiuso in 2 ore 51 minuti e 54 secondi, con 5'16" di vantaggio sulla campionessa italiana Claudia Peretti.





