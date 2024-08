In permesso premio, minaccia con un coltello madre e carabinieri

È uscito dalla colonia penale di Isili con un permesso premio e una volta a casa ha minacciato di morte la madre puntandole contro un coltello, poi ha minacciato con la stessa arma anche i carabinieri intervenuti per bloccarlo.

Il fatto è avvenuto a Monserrato, protagonista un uomo di 44 anni arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, avrebbe agito in preda ai fumi dell'alcol o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sul posto insieme ai carabinieri anche i medici del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA