Tennis: Ingarao e Biondolillo campioni italiani nel doppio

Alessandro Ingarao e Gregorio Biondolillo campioni italiani di seconda categoria agli assoluti di Cagliari. La coppia siculo-piemontese composta dal siracusano e dal portacolori della Canottieri Casale ha battuto questo pomeriggio 6-3, 6-1 sul campo 14 la coppia del Giotto Arezzo formata da Stefano Baldoni e Filippo Alberti e si è aggiudicata il primo scudetto del torneo ospitato per la settima volta consecutiva dal Tennis club Cagliari.

Per Ingarao è il terzo successo di fila ai nazionali nel doppio: nel 2022 aveva vinto con Niccolò Catini, l'anno dopo con il siciliano Antonio Massara. Tandem ben assortito anche quest'anno: a Biondolillo l'onore di conquistare il punto del 6-3 per chiudere un primo set molto combattuto ed equilibrato.

La prima frazione è stata un testa a testa sino al tre pari. Poi l'allungo decisivo: fondamentale il break del 5-3. Con chiusura sul 6-3.

Buona partenza di Ingarao e Biondolillo nel secondo set con break iniziale per portarsi sul tre a uno. Quinto gioco di fatto decisivo: ancora un break e strada spianata verso la vittoria.

Anche perché il siciliano e il piemontese tengono il servizio e volano sul 5-1. E quindi sul 6-1: punto finale di Ingarao.

"Non è mai facile confermare quello che si è già fatto - queste le parole di Ingarao a fine gara - la pressione è sempre dietro l'angolo. È stata una settimana molto intensa, con Gregorio ci siamo subito trovati bene". Alchimia nord-sud. "In realtà - commenta Biondolillo - ho anch'io origini siciliane.

Con Alessandro mi sono divertito molto: si è creata subito una grande armonia. E questo succede quando c'è fiducia reciproca".

Domani Ingarao continua: lo aspetta la finale del singolare con Stefano Baldoni.



