Rinnovabili: Fi sostiene legge Pratobello e rilancia sul metano

Forte sostegno e pieno appoggio alla proposta di legge di iniziativa popolare 'Pratobello '24', da far arrivare nell'aula del Consiglio regionale senza il passaggio nelle commissioni, sì alla metanizzazione dell'isola e più risorse per le comunità energetiche. È la linea di politica energetica per la Sardegna di Forza Italia, espressa in una proposta di legge presentata in consiglio dal segretario regionale e deputato Pietro Pittalis, con il collega Ugo Cappellacci, Marco Tedde, dal capogruppo in Consiglio regionale Angelo Cocciu, e dal consigliere Ivan Piras.

Per gli azzurri sardi la giunta regionale e le forze che compongono il campo largo sono "in uno stato confusionale e non hanno saputo o voluto proporre soluzioni adeguate per affrontare il problema dell'eolico a terra e a mare, che rischia di penalizzare gravemente il nostro ambiente, il nostro paesaggio e soprattutto la nostra economia", ha precisato Pittalis. Le proposte che Fi vuole "sottoporre alla maggioranza" riguardano prima di tutto la legge di iniziativa popolare "che contiene elementi utili soprattutto sul piano paesaggistico e urbanistico, per frenare questa sorta di speculazione da parte di società che logicamente mirano solo al loro proprio tornaconto", precisano i proponenti. "Serve una risposta immediata ed efficace sul tema delle energie alternative - hanno spiegato i consiglieri regionali, Angelo Cocciu e Ivan Piras - e per questo proporremo a tutti i capigruppo la sottoscrizione della procedure d'urgenza per l'esame e l'approvazione della proposta di legge Pratobello".

Non solo: "Servono investimenti con risorse finanziarie sufficienti per implementare e sostenere le comunità energetiche e investire sulle rinnovabili dalle biomasse e dall'idrogeno", sottolinea Pittalis. Infine il gas naturale: "Va portato a compimento il disegno per la metanizzazione dell'isola e su questo denunciamo lo stallo e l'immobilismo di questa giunta regionale: vogliamo sapere a che punto è il processo, sapendo che su questo c'è un conflitto neppure tanto nascosto tra la presidente Todde e il gruppo del Partito democratico", punta il dito il segretario regionale azzurro.



