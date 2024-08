Entro l'anno nuovi tratti statali 131 e 195 e 9 km Sassari-Olbia

E' stato un anno di intensi lavori sulle strade della Sardegna dove l'Anas ha aperto diversi cantieri che ora stanno arrivando a conclusione. Alcune di queste opere nelle arterie principali dell'Isola sono già state aperte al traffico, come i 5 km sulla Sassari-Olbia tra Berchidda e Oschiri, il ponte 'Diana' sulla strada statale 392 "del Lago del Coghinas", sempre a Oschiri, la galleria di Berruiles e lo svincolo nord di Bonorva, o il viadotto di Florinas e i lavori sul manto stradale all'altezza di Macomer sulla statale 131, oltre ai lavori - quasi conclusi - sui viadotti a Marreri (Nuoro) sulla 131 dcn.

Ai primi di settembre aprirà un nuovo tratto della nuova quattro corsie sulla "Sulcitana' SS195 tra Cagliari e Pula. Si tratta del segmento che va da Capoterra, esattamente dallo svincolo della provinciale 91, sino a Su Loi, dove oggi comincia la 4 corsie che bypassa l'area industriale di Sarroch.

A fine settembre riapriranno, in direzione Cagliari, i due chilometri della "Carlo Felice" all'altezza di Nuraminis, dove la carreggiata in direzione Sassari era già stata riqualificata.

Inoltre si stanno concludendo, sempre sulla stressa arteria viaria, i lavori sulla galleria artificiale di Mores.

Sempre entro la fine del 2024 è previsto il completamento del lotto 4 della Sassari-Olbia: circa 9 chilometri di tracciato con il ponte Rio Mannu sul lago Coghinas (146 metri), che permetterà l'apertura al traffico dell'intero tracciato della nuova statale che sarà lunga 80 chilometri.

L'Anas sta cercando, poi, di anticipare l'apertura della variante di Orotelli della statale 129 "Trasversale Sarda" Macomer-Nuoro, un tratto con alcune curve dove si sono verificati incidenti mortali. La conclusione dei lavori è prevista per l'inizio del 2025 ma è possibile che la consegna dell'opera finita arrivi prima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA