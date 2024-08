Vandalizzata pala eolica nel Nuorese, svitati bulloni

Una pala eolica che si trova accanto alla strada provinciale 30 che collega Mamoiada a Gavoi, nel Nuorese, è stata vandalizzata. Qualcuno ha svitato i bulloni che tenevano la base sul piedistallo col rischio che la turbina precipitasse sulla sede stradale o nei terreni agricoli limitrofi. E' stato un dipendente della Emmeimpianti di Samassi, la società che cura la manutenzione delle pale, ad accorgersi del fatto lunedì mattina, a denunciare l'accaduto ai carabinieri di Mamoiada e a informare i vertici aziendali.

Da settimane il tema delle rinnovabili in Sardegna tiene banco sulle numerose richiesta di realizzare parchi eolici a terra e off-shore e sulla legge approvata dal Consiglio regionale - e impugnata dal governo nazionale - che blocca tutti i progetti approvati con lavori non ancora avviati.

Il titolare della Emmeimpianti, Edoardo Melis ha espresso la sua amarezza su Facebook: "Siamo una piccola azienda che opera in tutta la Sardegna da circa 10 anni nel settore delle rinnovabili. Nell'ultimo periodo si è parlato tanto del nostro settore, ma quanto accaduto oggi è assurdo. Un nostro operatore che lavorava alla manutenzione ha trovato i dadi a base della torre completamente svitati e sparsi, la cui funzione è quella di tenere in sicurezza la torre ancorata al plinto. Un atto vandalico - prosegue l'imprenditore - che con il forte vento, poteva mettere in pericolo la vita dei nostri operatori oppure anche di un semplice passante. Protestare o non essere d'accordo sul come le seguenti fonti vegano gestite è lecito, ma mettere a rischio la vita delle persone non è più tollerabile e non si può stare in silenzio davanti a certe azioni".



