Tennis: anche il sardo Dessì in semifinale agli assoluti

Il campionato italiano di tennis di seconda categoria ha scelto i suoi magnifici quattro: approdano alle semifinali in programma domani al circolo di Monte Urpinu di Cagliari i due favoriti Alessandro Ingarao, Match ball Siracusa, e Stefano Baldoni, Giotto Arezzo. Dovranno affrontare rispettivamente la sorpresa sarda, Niccolò Dessì, Tc Cagliari e Tommaso Gabrieli, Tennis Bassano.

Una curiosità: la Sardegna era arrivata in semifinale per la prima volta due edizioni fa con Marco Dessì che poi aveva bissato il traguardo anche l'anno scorso. Oggi Marco è stato eliminato da uno scatenato Baldoni (1-6, 1-6) e ha passato il testimone al fratellino Niccolò, bravo a superare in due set (6-2, 6-3) sul centrale l'altro cagliaritano Nicola Porcu nel derby del circolo. La svolta della gara nel sesto gioco del secondo set: Porcu ha avuto la palla del tre pari. Ma Dessì ha capito l'importanza di quel punto. E poi ha ribaltato la situazione aggiudicandosi il game: 4-2 e partita indirizzata verso la vittoria. Dessì avanti. Con la semifinale che passa dalla racchetta di Marco a quella di Niccolò, tutto in famiglia.

Ora il giocatore del Tc Cagliari dovrà affrontare forse l'incontro più difficile della sua carriera. Sulla sua strada c'è Ingarao, il re dei campionati da due edizioni a questa parte. Il siracusano è arrivato in Sardegna per vincere: a posto fisicamente e concentrato mentalmente anche negli ultimi punti delle partite già vinte. Oggi nei quarti, contro il maestro del circolo Palladio Nicola Ghedin, Ingarao ha ribadito il suo repertorio di attacchi da fondo campo e di difesa stile muro.

Concedendosi comunque anche belle smorzate e qualche discesa a rete: sempre lucidissimo in ogni giocata. Contro Ghedin non c'è stata storia: 6-2 nel primo set. Poi nella seconda frazione due break consecutivi del siciliano hanno di fatto chiuso ogni ragionamento: 6-1.

L'altra semifinale vedrà di fronte Baldoni e Gabrieli, reduce dalla vittoria contro Edoardo Monti sul centrale (6-1, 6-1). Un segnale di avvertimento per Baldoni che oggi contro Dessì, dopo due doppi 6-0 nei primi due turni, ha dovuto lasciare per la prima volta qualcosa all'avversario, un game per set. Domani al Tennis club Cagliari le due semifinali. Tutto sul campo 14 a partire dalle 9.30: si comincia con Baldoni-Gabrieli, poi Ingarao-Dessì. Nel pomeriggio, sempre domani, in programma la finale del doppio.



