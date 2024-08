Si fingono carabiniere e avvocato per estorcere denaro anziana

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano hanno fermato un 55enne e un 51enne di origini campane, per estorsione aggravata nei confronti di una donna ottantaquattrenne.

I due, insieme da altri complici al momento rimasti ignoti, nella mattinata di ieri avevano contattato telefonicamente l'anziana , residente a Villaurbana, avvertendola del fatto che la figlia aveva investito con la propria vettura una donna incinta. Per scongiurare l'arresto i due - uno qualificatosi come carabiniere, l'altro come avvocato - avevano costretto la signora, che non disponeva di contanti, a consegnare numerosi gioielli in oro, tra cui le fedi nuziali.

Attraverso i sistemi di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno individuato l'auto utilizzata dai due e la Squadra Mobile di Cagliari ha rintracciato la vettura, con a bordo i due occupanti, nell'area di accesso al porto. Durante la perquisizione, sono stati trovati diversi monili, tra cui le due fedi nuziali e oltre 1000 euro in contanti.

Il 55enne e il 51enne sono stati portati in carcere a Uta e proseguono le indagini per stabilire se ai due fermati siano riconducibili ulteriori truffe.



