Trentuno migranti sono sbarcati la scorsa nella spiaggia di Su Giudeu a Chia, nel territorio di Domus de Maria (Sud Sardegna). Tra questi anche due donne. Dopo la segnalazione sono stati rintracciati in strada dai carabinieri che li hanno bloccati in attesa del loro trasferimento al centro di prima accoglienza di Monastir.

L'imbarcazione con la quale sono arrivati in spiaggia non è stata, al momento, trovata.



