Cagliari, Rita Polo presidente Commissione Salute e benessere

La consigliera Rita Polo, del Partito Democratico, è stata nominata con voto unanime, presidente della Commissione consiliare permanente Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini del Comune di Cagliari. La nomina è avvenuta durante la prima riunione della Commissione, segnando l'inizio formale del lavoro dei consiglieri e delle consigliere, chiamati a svolgere le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La Commissione si concentrerà su temi di fondamentale importanza per la comunità, quali le "politiche sociali, il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché le politiche dell'abitare e della casa, con un focus particolare sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e convenzionata".

La neo presidente ha evidenziato come sia già stato avviato un primo dialogo ricco di spunti e contributi, sottolineando "l'impegno a proseguire nella massima collaborazione tra i componenti della Commissione, sia di maggioranza che di minoranza, con l'assessora Anna Puddu e gli uffici competenti.

Particolare importanza sarà data al coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali, nonché dei cittadini e delle cittadine e delle loro organizzazioni".

Fondamentale, pertanto, una "sinergia tra le politiche e gli interventi sociali e tutti i settori della vita cittadina, nella consapevolezza che ogni ambito è interconnesso". In quest'ottica, la Commissione lavorerà per "garantire il rispetto dei diritti di tutti e l'accesso equo e migliorato ai servizi già esistenti, con l'obiettivo di sostenere i progetti di vita delle persone e favorire il loro coinvolgimento attivo nella co-progettazione, per migliorare la qualità della vita della comunità", ha aggiunto.

Le priorità della Commissione consiliare permanente Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini saranno rivolte in particolare alle "persone più vulnerabili e alle situazioni di maggiore criticità e bisogno, senza tuttavia dimenticare la valorizzazione delle energie positive che costituiscono il tessuto vivo di Cagliari", ha spiegato Rita Polo. In quest'ottica, si punterà al "rafforzamento delle reti sociali e alla costruzione di una comunità più solidale".

Nel corso della prima seduta, è stata anche evidenziata la necessità di affrontare alcune problematiche strutturali del Servizio, tra cui la carenza di personale amministrativo, e di potenziare i servizi di prossimità nei quartieri, offrendo opportunità a tutte le fasce d'età, dai bambini e ragazzi agli anziani, passando per le famiglie, con il coinvolgimento attivo delle realtà sociali e del terzo settore.



