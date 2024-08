America's cup, Luna Rossa comincia con una sconfitta

Luna Rossa comincia con una sconfitta l'avventura nella Louis Vuitton Cup, ma per fortuna per la barca 'griffata' Prada il ko nelle acque di Barcellona non ha ripercussioni sulla classifica generale del round robin, ovvero il ranking degli sfidanti. Infatti Luna Rossa ha perso contro Emirates Team New Zealand e i risultati che si ottengono contro il Defender non inficiano il cammino che designerà chi sarà lo sfidante proprio dei Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America's Cup.



