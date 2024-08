Sole con qualche temporale in Sardegna, sabato attesi 40 gradi

Gran parte della Sardegna sconta un'altra ondata di maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta di colore aranciane per temporali con rischio idrogeologico su Tirso, Logudoro e Montevecchio Pischinappiu, gialla su Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura. Il bolletino è valido fino alla mezzanotte di giovedì 29. Ancora instabilità, dunque sull'Isola, ma sabato torna il sole e le temperature sono destinate a salire sino a raggiungere circa 40 gradi. Poi la tendenza è quella di un temporaneo peggioramento dalla giornata di lunedì con aria fredda proveniente dal nord Atlantico. E' quanto ci si attende per l'ultima settimana di agosto nsecondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

"Tra oggi e domani si assiste a fenomeni temporaleschi anche intensi che localmente scaricano a terra la pioggia - spiegano gli esperti - Si tratta di una instabilità legata alle alte temperature e al riscaldamento del mare e del suolo, ma in linea generale nel Mediterraneo permane una pressione relativamente alta. Fino a domenica il tempo va a migliorare con l'aumento della pressione per effetto di un anticiclone atlantico che si sposta da ovest verso est toccando la Sardegna, in un fronte che arriva sino alla Scandinavia".

L'aumento delle temperature è previsto per sabato con 4-5 gradi in più rispetto ai 32-35 di oggi. "Ma non ci dobbiamo aspettare afa e caldo torrido - avvertono gli stessi esperti - perché l'anticiclone atlantico rende l'estate più sopportabile. Poi ci saranno sempre fenomeni locali nelle ore più calde della giornata".

