Al via l'America's Cup, parte la sfida di Luna Rossa

Ci siamo: entra nel vivo nelle acque di Barcellona la sfida della Louis Vuitton Cup, prologo alla 37/ma edizione dell'America's Cup, Iniziano domani le regate di Selezione Challenger del Round Robin, che termineranno l'8 settembre.

Archiviata la final preliminary regatta, che al termine di quattro giornate intense ha visto domenica Luna Rossa affermarsi in una solida seconda posizione, dietro il team difensore del trofeo New Zealand, l'equipaggio Prada Pirelli è tra i favoriti per avanzare alle fasi finali della competizione. E non nasconde l'entusiasmo: "Queste non sono più prove, l'importante ora è sommare punti", ha assicurato alla vigilia James Spithill, patron di Luna Rossa, nella conferenza stampa dei sei timonieri.

"Sono certo che vedremo delle gare combattute, anche perché le condizioni di Barcellona, con onda e vento, sono complicate e rendono il lavoro dell'equipaggio molto difficile" ha detto il velista australiano. Che ha riconosciuto "errori sperimentati da tutti i team" nella regata preliminare. "Adesso siamo concentrati sui challenger, non guardiamo troppo in là. Il nostro lavoro è uscire in mare e vincere una regata alla volta" ha concluso.

Con quello italiano, sono cinque gli sfidanti nell'assalto ai kiwi: gli inglesi di Ineos Britannia, il Challenger of Record e primo sfidante; gli statunitensi di NYYC American Magic, i francesi del team Orient Express e gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing. "Ora è quando il gioco si fa serio", ha fatto eco sir Ben Ainslie, patron di Ineos Britannia, peraltro reduce dalla rapina dell'orologio, lunedì sera, da parte di un gruppo di persone armate di coltello, vicino alla base del team al Club Nautico della Barceloneta, riportata da El Periodico.

Le regate della fase del girone Round Robin prevedono che ogni equipaggio gareggi due volte contro ognuno degli altri team. L'obiettivo, è guadagnare punti che determineranno la posizione in classifica. Ma solo i 4 migliori challenger avanzeranno alle semifinali, in programma dal 14 al 19 settembre. La particolarità è che il team che terminerà la fase del Round Robin in cima alla classifica ha il privilegio di scegliere il proprio avversario nelle semifinali, con un indubbio vantaggio tattico.

Nella maratona velistica, che si apre ufficialmente domani, durante le semifinali i challanger dovranno correre al meglio di 9 regate e chi ne vincerà 5 accederà alla finale della Louis Vuitton Cup, prevista dal 26 settembre al 7 ottobre. Chi risulterà primo in classifica al meglio di 13 regate muoverà l'assalto al defender New Zealand nell'America's Cup, la Coppa delle Ghinee, prevista dal 12 al 21 ottobre.

La preliminary regatta, dal 22 al 25 agosto, la prima occasione di vedere la nuova generazione di AC75 in azione, ha già dato qualche pista importante: Se si escludono le penalizzazioni e l'iniziale guasto elettrico che ne ha forzato il ritiro nella gara di esordio, Luna Rossa è il principale aspirante a piegare i kiwi di New Zealand. Un passo davanti all'American Magic. Ineos Britannia, e Alinghi hanno commesso più errori da correggere. Mentre Orient Express ha davanti una lunga strada da percorrere, dopo aver vinto solo 1 delle 5 sfide e grazie al fatto che il rivale America Magic aveva dovuto rinunciare per problemi tecnici.



