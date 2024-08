Tennis:è l'ora dei big ai campionati nazionali seconda categoria

Big in campo ai campionati italiani di seconda categoria al Tc Cagliari. Il campione uscente Alessandro Ingarao, testa di serie numero uno, ha cominciato il suo cammino ai tricolori battendo 6-1, 6-2 il roveretese David Simoncelli. Ingarao punta allo scudetto: è inevitabile dal momento che nelle ultime due edizioni ha vinto sempre lui.

Il portacolori del Match ball Siracusa sembra in gran forma: solido e aggressivo come lo ricordano a Cagliari nel 2022 e nel 2023. Spodestarlo dal trono sarà difficile. Ma attenzione a Stefano Baldoni, testa di serie numero 2: l'esordio del giocatore del Giotto di Arezzo si è presentato con un doppio 6-0. Niente da fare per Mattia Vergoni, circolo tennis Gaeta. Da Baldoni un messaggio a Ingarao: un arrivederci alla finale.

Anche se il percorso è ancora lungo. E pieno di potenziali sorprese.

Buono l'esordio di Marco Dessì, sardo che gioca in Calabria: contro Riccardo Parravicini, come racconta il 6-0, 6-1 finale, non c'è stata storia. Massima concentrazione e attacchi da fondo campo sempre pesanti: la formula funziona ancora. Nelle ultime due edizioni Dessì è giunto sino alle semifinali. Troverà al prossimo turno il romano Gian Rocco De Filippo, sunto bene contro Massimo Ruspaggiari, circolo San Biagio, arrivato dalle qualificazioni: 6-4, 6-3. Sul campo centrale il cagliaritano Riccardo Ciulli, 2.7, ha rischiato di portare al terzo set il 2.5. Mattia Bandini: 3-6, 6-7. Ora però sulla strada di Bandini c'è Ingarao.

Onorevole anche la resa del buon Samuele Porcu sul campo 14 contro il fortissimo 2.3 Edoardo Monti, Tennis club Adelfia: 2-6, 4-6. Tutto liscio (6-4, 6-2) per Gregorio Biondolillo contro Flavio Bocci. Ottimo esordio del sassarese Matteo Mura contro Luca Grasso, circolo tennis Albinea: primo set facile facile (6-0), secondo però più complicato (7-5). Ora viene il bello perché il prossimo avversario è Baldoni, seconda forza del torneo.

Nel doppio netta vittoria della coppia Mascarini-Betti contro Rosina-Bibolini Bozano: 6-0, 6-1. Domani le gare degli ottavi di finale.



