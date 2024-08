Scontro frontale sulla strada Sassari-Alghero, 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite ieri notte in uno scontro frontale fra due auto verificatosi nel tratto a due corsie della strada che collega Sassari e Alghero.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23, al km 1 della statale 291: una Honda Crv con a bordo quattro turisti si è scontrata, per cause in fase di accertamento, con una Yaris guidata da una donna 26enne originaria di Cagliari,.

Due dei quattro passeggeri della Honda sono usciti quasi indenni dall'auto mentre per i due conducenti e una terza persona è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Alghero e da Sassari, che li hanno estratti dalle lamiere delle auto con l'uso del divaricatore.

Tutti i cinque feriti sono stati affidati alle ambulanze del 118 e trasportati agli ospedali di Sassari e Alghero. La più grave è la donna alla guida della Yaris, ricoverata con prognosi riservata.

Sul posto è accora anche la polizia stradale che sta svolgendo gli accertamenti per stabilire la dinamica le responsabilità dello scontro.



