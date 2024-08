Gommone incagliato, 5 turisti salvati nel mare di Alghero

Cinque turisti a bordo di un gommone sono stati salvati ieri sera dalla Guardia costiera di Alghero dopo che la loro imbarcazione è rimasta incagliata sul basso fondale nel mare sotto le falesie di Punta Giglio.

Il gommone di 6 metri in difficoltà è stato segnalato alla Capitaneria da un'altra imbarcazione: la motovedetta CP 559 dell'Ufficio circondariale marittimo di Alghero, in attività di pattugliamento nell'ambito dell'operazione nazionale Mari e Laghi sicuri 2024, ha raggiunto il punto segnalato in pochi minuti e con l'aiuto anche di un altro natante ha disincagliato il gommone che aveva ormai il motore in avaria.

Constatato che tutte le persone a bordo stessero bene, il natante è stato accompagnato all'approdo più vicino, nella baia di Porto Conte, dove è stato ormeggiato in sicurezza.



