Tennis: 4 sardi avanti ai campionati italiani seconda categoria

Soffia forte il vento sardo sulla prima giornata del tabellone principale dei campionati italiani di seconda categoria. I padroni di casa del Tc Cagliari colorano di rossoblu il main draw con le vittorie di Riccardo Ciulli, Samuele Porcu, Niccolò Dessì in mattinata. Nel pomeriggio i mori sono diventati quattro: Nicola Porcu ha perso il primo set 4-6 contro Luca Calabro. Poi si è rifatto con un doppio 6-0.

Niente da fare invece per Lorenzo Rocco, promessa del Tc Cagliari. Anche perché dall'altra parte della rete c'era Nicola Ghedin, ora 2.3, ma best ranking da 2.1. Sul campo 14 è finita 6-0, 6-0 per l'esperto giocatore-maestro del Tennis Palladio.

Bene Ciulli (6-3, 6-0) contro il genovese Tommaso Rosina. E Samuele Porcu contro il lombardo Giulio Genovesi in tre set: cagliaritano sotto nella prima frazione (4-6), ma poi è arrivata la rimonta (6-1, 6-2). Ancora Tc Cagliari sugli scudi con Niccolò Dessì: contro Gianmarco Troiano, Eur Roma, facile il primo set (6-1), un po' meno il secondo (7-5).

Riccardo Mascarini, Canottieri Baldesio, uno dei favoriti del torneo dopo le teste di serie Alessandro Ingarao e Stefano Baldoni, ha cominciato i campionati con una netta vittoria sul cesenate Andrea Rondoni: 6-3, 6-2. Netto successo anche per il marchigiano Leonardo Angeloni, Tc Porto Recanati: 6-1, 6-2 contro Emilio Tagliaferri, Tc Pontecorvo. Complicata vittoria in due set per Filippo Alberti, circolo tennis Giotto Arezzo: doppio 7-5 contro Riccardo Meggiorin, Circolo tennis Cerea.

Avanti anche Edoardo Betti, Tc Perugia: vince il primo set 6-3, poi Davide Profili si ritira per infortunio nella seconda frazione. Netta vittoria di Tommaso Gabrieli, Tennis Bassano, su Yaniche Francis Boagnon, San Benedetto del Tronto: 6-1, 6-3. Via in serata al torneo di doppio.



