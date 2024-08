Riordino sanità: Truzzu 'non risolverà i problemi dei cittadini'

"Tre riflessioni sul disegno di legge Todde di riforma della Sanità: non risolverà i problemi dei cittadini, non riforma nulla e l'unico e dichiarato obiettivo è quello di commissariare i direttori generali". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Paolo Truzzu sul disegno di legge di riordino del sistema sanitario regionale.

"Nulla propone sulla carenza di personale, sul collasso della sanità territoriale, sulle liste d'attesa e sui Pronto Soccorso - attacca il leader dell'opposizione - L'assetto istituzionale della sanità sarda rimane sostanzialmente invariato. Unica novità il commissariamento dei direttori generali. Come se la responsabilità del disastro fosse solo in capo a loro. Tra l'altro, siccome la presidente Todde l'ha presentata come un 'commissariamento delle Asl, delle Aou e dell'Arnas Brotzu', immagino che i direttori generali non avranno difficoltà a far valere le loro ragioni in tribunale. E i sardi pagheranno". Secondo Truzzu poi, "il risultato concreto sarà quello di commissariare l'assessore Bartolazzi. Già bocciato anche dal centrosinistra".



