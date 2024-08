Il Festival di letteratura 'Bimbi a bordo' nel segno del ritmo

Il "ritmo" è il tema scelto per la dodicesima edizione: scandirà tempi e appuntamenti del Festival della letteratura Bimbi a bordo, in programma, in uno scenario tra archeologia industriale e ambiente incontaminato, a Montevecchio (Guspini) dal 29 agosto all'1 settembre. Previsti concerti, dibattiti, presentazioni di libri, incontri con autori e ospiti. Ma ci sono anche i laboratori per adulti e bambini: per questa edizione 2024 sono state potenziate le attività ludico-didattiche 0-6 anni.

Quest'anno, inoltre, il Festival BaB si svolgerà in concomitanza con la sagra del miele: diversi laboratori saranno attivati nel bosco di Montevecchio. Si rinnova poi la collaborazione con Time in Jazz Insulae Lab.

"Il Festival Bab è arrivato alla sua XII edizione e in questi anni si è confermato come evento nel territorio, molto atteso e sentito in Sardegna, e si è anche distinto a livello nazionale come una perla rara - spiega l'assessora regionale della Pubblica Istruzione Ilaria Portas nella conferenza stampa di presentazione oggi a Cagliari - Un festival letterario per bambini, che ospita narratori e illustratori nazionali e internazionali, aperto alla formazione di adulti e piccini - sottolinea l'esponente della Giunta Todde - che offre occasioni di incontro e confronto e ancora di riflessione su temi di attualità. Credo che nelle altre regioni d'Italia non ci siano tante manifestazioni di questo tipo, che raccontano la letteratura anche alle fasce di bimbi da zero ai 6 anni".

Ritmo come filo conduttore. Gli ospiti di questa edizione del Festival si dedicheranno infatti all'analisi della molteplicità di forme che il ritmo può assumere nei racconti rivolti all'infanzia. Sono Marco Dallari, pedagogista e coordinatore di servizi per l'infanzia a Bologna e Carpi, Emanuela Bussolati, architetta che progetta libri per bambini, Daniela Palumbo, vincitrice dl Premio Campiello jr 2024 con il libro "La notte più bella", Daniela Almansi, traduttrice di poesie.

Ritorna infine a Guspini anche Laura Marchetti, docente all'Università di Reggio Calabria, coordinatrice del Centro della Complessità e autrice di numerosi volumi e saggi. Ci sarà anche Arianna Papini, scrittrice, artista, docente e arteterapeuta.



