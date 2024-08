Forestale morto in Sardegna, oggi i funerali ad Assemini

Si terranno oggi ad Assemini (Città metropolitana di Cagliari) i funerali di Michele Murenu, il giovane forestale morto ieri in un incidente stradale lungo la provinciale 80, nel sud Sardegna, mentre con una collega stava raggiungendo la zona di un incendio a Santadi, nel basso Sulcis. Le esequie saranno celebrate alle 16,30 nella chiesa della Beata Vergine del Carmine.

Cordoglio per la scomparsa del 24enne è stato espresso dalla presidente della Regione Alessandra Todde: "La tragica notizia mi ha scossa enormemente. Non esistono parole, solo tanto dolore e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Michele.

La Regione Sardegna si stringe attorno alla famiglia e all'intero Corpo forestale. Le mie più sentite condoglianze".

La presidente ha anche formulato "i migliori auguri di pronta guarigione" alla collega di Murenu rimasta ferita nello stesso incidente.



