Cutrone risponde a Piccoli, 1-1 tra Cagliari e Como

Segna Piccoli, risponde Cutrone. Entrambi su assist di testa di difensori: Luperto da una parte e Dossena dall'altra. Primo tempo del Cagliari, ripresa del Como. E alla Domus finisce 1-1. Forse giustamente. Primo punto per i lariani dopo la sconfitta con la Juventus, mentre per il Cagliari è il secondo pari di fila. Equilibrio: due squadre che sembrano attrezzate per la salvezza. Anche se il Como sta pescando bene nel mercato per dire qualcosa di più: esordio dei nuovi acquisti Perrone e Sergi Roberto. Un minuto di raccoglimento per Sven Goran Eriksson (ma il Cagliari ricorda anche il suo presidente Ninnino Orrù), poi si parte. Il Como fa sedere in panchina le sue stelle appena arrivate, il Cagliari ritrova il suo vicecampione d'America Mina.

Primo segnale del Como con Belotti, gol su assist di Cutrone, ma in netto fuorigioco. Un avvertimento: il gioco di Fabregas è quello, verticalizzazioni profonde a cercare le punte. Ma c'è anche Luvumbo: al 14' libera il sinistro e Reina è costretto a salvarsi in tutto e con l'aiuto del palo. Ma è una partita equilibrata: Cagliari solido, Como senza paure con Strefezza che spesso e volentieri è sulla linea di Belotti e Cutrone. E comunque è sempre lì vicino. La chiave è quella. L'ex Lecce che va anche a prendere la palla a centrocampo per cercare di fare uscita la difesa rossoblu. E poi palla profonda soprattutto per Cutrone. Ma dietro Zappa, Mina e Luperto non si fanno sorprendere.

Al 44' il gol del vantaggio del Cagliari. Sembra uno schema, non proprio fluido. Ma funziona: Augello dietro, lob di Prati a liberare Luperto proiettato a sinistra, testa dell'ex Empoli. E poi ancora testa di Piccoli sottoporta con Barba che si fa sorprendere: niente da fare per Reina.

Nella ripresa Fabregas punta su Perrone, appena arrivato. E ilComo prende campo. Il Cagliari prova a giocare di rimessa infilandosi però in un tunnel: palla sempre tra i piedi dei lariani. È il classico atteggiamento che di solito fa da premessa al gol. Degli altri. La rete del pari arriva da corner: sponda di Dossena e Cutrone, sul filo del fuorigioco, la butta dentro.

Partita ora dalla parte del Como. Con il Cagliari che insiste nel suo andazzo: sembra stanco. Per gestire la situazione Fabregas manda in campo Sergio Roberto. Occasioni per Cutrone e Paz. Ma al 31' c'è una chance per Lapadula su assist di Marin con la palla impazzita davanti a Reina. Nel recupero due palle gol per l'ex Cerri. Ma finisce 1-1.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA