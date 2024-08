Finisce in parità, 1-1, il primo dei due posticipi della seconda gionata del campionato di serie A tra Cagliari e Como. Padroni di casa in vantaggio sul finire del primo tempo grazie ad un colpo di testa di Piccoli. Nella ripresa, al 4', arriva il pareggio dei lariani che porta la firma di Cutrone. Per il neopromosso Como primo punto n serie A mentre i sardi salgono a 2.



