Todde, 'non si allarga il campo accettando tutti i compromessi'

"Allargare il campo non vuol dire accettare tutti i compromessi. Le persone ti chiedono tu queste cose che stai promettendo le farai? Se tu fino all'altro giorno hai fatto tutto e il contrario di tutto certamento no, non le farai". Lo ha detto Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna che, in un dialogo alla festa dell'Unità di Reggio Emilia con Pierluigi Bersani, è stata interpellata sulla questione di una possibile alleanza che comprenda Renzi.

"Le cose - ha detto - accadono quando sono mature per accadere, non è una questione di veti, ma di misurarsi rispetto ai comportamenti delle persone. Io condivido che dobbiamo abbracciare un popolo moderato, però poi quello che si dice bisogna anche professarlo, perché se racconto una cosa e poi dietro le spalle ne faccio un'altra, non va bene. Non bisogna partire dai veti, ma dal realismo. Via le ambiguità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA