Tennis: under 18 protagonisti ai campionati di seconda categoria

Sedici, diciassette, diciotto anni. Sono loro i protagonisti della prima giornata di qualificazioni dei campionati nazionali di tennis di seconda categoria iniziati questa mattina sui campi in terra rossa del Tc Cagliari. È la partenza di un cammino che porterà sabato prossimo all'assegnazione dello scudetto. Ma per molti è l'inizio di una carriera che può portare lontano.

Match del giorno quello tra il siciliano Salvatore Elia Di Simone, gelese che gioca nel Match ball Siracusa e il cagliaritano Diego Pinna. Tutti e due avrebbero meritato il passaggio del turno. Ma Di Simone è stato protagonista al terzo set di una clamorosa rimonta quando Pinna aveva già la mani sul match. È finita 3-6, 6-1, 7-5 per il siciliano. Bravo Di Simone a crederci anche quando tutto sembrava perduto. Ma è stato un match, da una parte e dall'altra, di altissimo livello.

Aspettando il campione in carica Alessandro Ingarao, un altro colpo del Match ball Siracusa.

Sicilia sugli scudi anche con un altro giovanissimo, Francesco Scaffidi Mancosale. Gioca per il circolo tennis Brolo, Messina, ed è stato protagonista di un'ottima gara contro Flavio Vallone, circolo sportivo Emilia De Vialar, Roma: 6-2, 6-2. La Sardegna ha risposto con il promettente Alessandro Califano: vive e gioca in un'isola nell'isola, La Maddalena. È già un globe-trotter del tennis con tornei anche in Kenya, Estonia e Malta. Ma nella sua terra (e anche nella terra battuta) si esalta: netta vittoria, 6-2, 6-2, sul cesenate Simone Piraccini.

Grande battaglia invece tra Matteo Vaccari, Cristoforo Colombo beach club di Genova, e l'algherese dello Sporting club Fossano Giorgio Alias. Bene il sardo nel primo set (7-5), poi Vaccari ha messo il turbo: 6-1, 6-4. Equilibrato solo il primo set tra il cesenate Gabriele Sgroi e Alessandro Gatto, Boschi sport club di Moncalieri, risolto al tie break. Poi 6-0 per il romagnolo. Successo del roveretese Pugliese su Berlingieri, Sporting club Genova: 6-4, 6-3. Domani nuovo turno di qualificazioni al Tennis club Cagliari.



