Riapre tratto della statale 129 a Nuoro dopo frana dal costone

È stato riaperto al traffico il tratto della statale 129 "Trasversale Sarda" chiuso precauzionalmente nella serata di giovedì scorso a causa di un evento franoso verificatosi sul costone roccioso a bordo strada all'altezza del km 41, nel comune di Nuoro.

La riapertura dei quattro chilometri di tracciato interdetti è stata possibile a seguito degli interventi di messa in sicurezza del costone da parte del Comune di Nuoro. A seguito dei rilievi dei tecnici dell'Anas, si era resa necessaria la chiusura al traffico anche per facilitare le operazioni di messa in sicurezza della parete rocciosa. Al momento il traffico è tornato regolare e sono state rimosse tutte le limitazioni.





