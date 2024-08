Forestale muore in incidente, era diretto verso zona incendi

Un giovane agente del Corpo forestale è morto a seguito di un incidente stradale lungo la provinciale 80, nel sud Sardegna: con una collega stava raggiungendo la zona di un incendio nella zona di Santadi, nel basso Sulcis.

È successo intorno alle 16: per cause ancora da accertare, l'auto di servizio è uscita fuori strada ribaltandosi più volte.

Ad avere la peggio il giovane di 24 anni: subito soccorso, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate: il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero. Meno grave la collega che era in auto con lui: per estrarre la donna dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Ma non corre pericolo di vita.



