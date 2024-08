Festa a Orune per la Beata Vergine del Carmelo,fede e tradizioni

Tradizione, devozione, folklore e concerti per la Beata Vergine del Carmelo, la festa grande di Orune organizzata dalle leve del 1978 e 1993, che ogni anno riunisce in paese residenti ed emigrati, che tornano nella propria terra proprio per questo evento.

Il via domani alle 10 da piazza di Santa Maria con la processione dei fedeli, la sfilata dei costumi tradizionali e quella dei cavalieri e delle ammazzoni. Alle 17 concerto della banda musicale Felicino Mibelli proveniente da Olbia e sfilata dei bambini in costume. Alle 21.30 serata folkloristica presentata da Ottavio Nieddu con i gruppi a tenores di vari centri della Sardegna.

La festa proseguirà lunedì 26 con la sagra della pecora in piazza San Bernardo e la gara poetica, poi alle 16 il palio nell'altopiano de Su Cossolu. Spazio alla musica la sera di martedì 27: sul palco di piazza San Bernardo saliranno Orietta Berti e Shade, quindi i dj Erika Set Live e Dj Thom C. Il finale domenica 1 settembre con il pranzo nei locali di piazza San Bernardo.

"Si tratta di un evento molto sentito in paese e chi partecipa ha una devozione enorme per la Beata Vergine del Carmelo - spiega Nenneddu Sanna, presidente del comitato organizzatore - Oltre all'aspetto religioso, per Orune questo appuntamento rappresenta un momento di incontro della comunità, in cui rientrano tutti gli orunesi emigrati. Insomma una festa di coesione sociale, che rispecchia la grande cultura di accoglienza degli orunesi".



