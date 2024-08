Dopo episodi di violenza chiuso locale a Porto Cervo

Quindici giorni di chiusura per il 'Just Me' di Porto Cervo. Lo ha deciso il questore di Sassari dopo alcuni episodi di violenza avvenuti nel noto locale della Costa Smeralda. Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia al proprietario, contestualmente alla revoca della licenza per lo stesso periodo.

Due gli episodi di violenza recenti, nei quali sono rimasti coinvolti sia il personale addetto alla sicurezza (buttafuori) che i clienti. Alcuni, come uno studente palermitano che aveva scattato una foto al rapper Geolier, sono finiti al pronto soccorso e hanno poi presentato denuncia per lesioni al commissariato di Porto Cervo.

"Gli eventi delittuosi - si legge in una nota della Questura - hanno destato nella comunità locale una legittima e forte preoccupazione e un'immediata diffusione di quanto accaduto attraverso i social network". Da qui la decisione di chiudere il locale per due settimane.



