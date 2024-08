Cagliari, i lecci di viale Cimitero nel vivaio comunale di Corongiu

E' iniziato l'intervento di cavatura degli esemplari di leccio a dimora in viale Cimitero: salvo imprevisti la fine dei lavori è fissata per sabato 31 agosto.

"Dopo l'insediamento della Giunta comunale, avvenuto l'8 luglio scorso - spiega l'assessora all'Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico, Luisa Giua Marassi - abbiamo fatto una verifica sulla realizzazione del progetto metrotranviario da parte dell'Arst e la concomitante presenza in viale Cimitero di alcuni esemplari arborei di leccio. Grazie all'intervento del Servizio del Verde, e ai necessari approfondimenti agronomici, gli esemplari arborei verranno sottoposti al delicato intervento di cavatura e saranno trasferiti nel vivaio comunale di Corongiu, doove riceveranno le necessarie cure fitoiatriche, in attesa di poter riacquisire uno stato vegetativo tale da consentire il ritorno in città e la nuova messa a dimora in un parco o in un giardino comunale".

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una nuova area verde di circa 8.000 metri quadrati, aderente al tracciato metrotranviario, all'interno della quale saranno messe a dimora essenze precedentemente trapiantate e nuovi impianti di specie arboree autoctone a basso fusto, resistenti alla siccità.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA